A. J. Kierstead from The New England Take speaks with three-time PBR World Champion Silvano Alves and 2018 PBR World Champion Kaique Pacheco ahead of the PBR Monster Energy Invitational at SNHU Arena Oct. 15-16.

Get tickets and learn more at https://pbr.com/event-schedule/event/169070/Manchester,NH?gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAioodszjaRdazb66DeVyjlDPW5JBo7EjrdzRrzv8G0DWoY0281YiWtgQqURoCFoEQAvD_BwE